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Политика18 августа 2021 13:19

19 августа в ДНР проведут вскрытие захоронения, где находятся останки предположительно 50 погибших на войне в Донбассе

Вскрытие пройдет в Снежном
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Вскрытие захоронения пройдет в Снежном

Вскрытие захоронения пройдет в Снежном

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В четверг, 19 августа, на кладбище «Овсяное» в Снежном пройдет вскрытие захоронения, где предположительно находятся останки 50 человек, погибших на войне в Донбассе. Об сообщила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова в ходе подписания соглашения о сотрудничисте с ЛНР.

- С завтрашнего дня у нас запланированы мероприятия, которые по определенным причинам откладывались, по поднятию останков, и я тоже надеюсь, что родственники уже будут знать об участи своих близких, - сообщила Морозова.

Работа по вскрытию захоронений жертв украинской агрессии началась в Луганской Народной Республике на прошлой неделе. Специалисты извлекли останки мирной жительницы, которая получила смертельные ранения в ходе украинского обстрела и была захоронена на месте гибели.

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