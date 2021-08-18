19 августа в ДНР проведут вскрытие захоронения, где находятся останки предположительно 50 погибших на войне в Донбассе

Вскрытие захоронения пройдет в Снежном Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В четверг, 19 августа, на кладбище «Овсяное» в Снежном пройдет вскрытие захоронения, где предположительно находятся останки 50 человек, погибших на войне в Донбассе. Об сообщила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова в ходе подписания соглашения о сотрудничисте с ЛНР.

- С завтрашнего дня у нас запланированы мероприятия, которые по определенным причинам откладывались, по поднятию останков, и я тоже надеюсь, что родственники уже будут знать об участи своих близких, - сообщила Морозова.

Работа по вскрытию захоронений жертв украинской агрессии началась в Луганской Народной Республике на прошлой неделе. Специалисты извлекли останки мирной жительницы, которая получила смертельные ранения в ходе украинского обстрела и была захоронена на месте гибели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР извлекли из захоронения останки девяти жертв украинских карателей

В Республике продолжает работу межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии (подробнее)