ДНР и ЛНР подписали договор о сотрудничестве в поиске пропавших без вести

ДНР и ЛНР подписали документ. Фото: ДАН

Сегодня, 18 августа, Межведомственные органы Донецкой и Луганской Народных Республик подписали договор о сотрудничестве в поиске без вести пропавших в результате вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

«Подписи под соглашением поставили омбудсмен ДНР, председатель Межведомственной комиссии по розыску лиц, пропавших без вести, поиску мест захоронений тел (останков) погибших (умерших) в зонах вооруженного конфликта в Донбассе Дарья Морозова и первый заместитель министра иностранных дел, руководитель Межведомственной рабочей группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Анна Сорока», - говорится в сообщении.

Согласно договора стороны будут сотрудничать и обмениваться информацией по вопросам деятельности органов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР извлекли из захоронения останки девяти жертв украинских карателей

В Республике продолжает работу межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии (подробнее)