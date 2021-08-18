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Политика18 августа 2021 13:04

ДНР и ЛНР подписали договор о сотрудничестве в поиске пропавших без вести

Документ подписан сторонами 18 августа в Луганске
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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ДНР и ЛНР подписали документ. Фото: ДАН

ДНР и ЛНР подписали документ. Фото: ДАН

Сегодня, 18 августа, Межведомственные органы Донецкой и Луганской Народных Республик подписали договор о сотрудничестве в поиске без вести пропавших в результате вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

«Подписи под соглашением поставили омбудсмен ДНР, председатель Межведомственной комиссии по розыску лиц, пропавших без вести, поиску мест захоронений тел (останков) погибших (умерших) в зонах вооруженного конфликта в Донбассе Дарья Морозова и первый заместитель министра иностранных дел, руководитель Межведомственной рабочей группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Анна Сорока», - говорится в сообщении.

Согласно договора стороны будут сотрудничать и обмениваться информацией по вопросам деятельности органов.

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