Военнослужащие ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ, с которых велись обстрелы по Золотому-5 и Желобку

Народная милиция открыла ответный огонь Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Из-за непрекращающихся обстрелов военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики были вынуждены открыть ответный огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения по позициям вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в Управлении оборонного ведомства ЛНР.

Отмечается, что киевские силовики два раза за сутки нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и села Желобок.

- В связи с отсутствием адекватной реакции украинской стороны на задействованный нами координационный механизм, предусмотренный пунктом "е" мер по усилению режима прекращения огня, руководствуясь приказом главнокомандующего Народной милиции ЛНР, в целях подавления огневой активности противника, угрожающей жизни мирных жителей и военнослужащих, подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь, - сообщил в оборонном ведомстве Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР извлекли из захоронения останки девяти жертв украинских карателей

В Республике продолжает работу межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии (подробнее)