ВСУ обстреляли три населенных пункта ДНР

ВСУ продолжают обстрелы. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины четыре раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Под обстрелами оказались районы села Веселое в северном пригороде Донецка, поселка Байрак в Горловке, а также села Ленинское на юге ДНР, - говорится в сообщении.

Украинская армия вела огонь из 120-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 76 единиц, - сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля координации режима прекращения огня.

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