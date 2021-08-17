Погода в Донецке: 18 августа будет солнечно и до +32 градусов

В Донецке будет солнечно и жарко Фото: Юрий СОБОЛЕВ

18 августа в Донецке и Донецкой Народной Республике будет солнечная погода. Температура воздуха утром +18…+20 градусов. Днем – до 32 градусов. Вечером +23…+25 градусов. Ветер несколько раз поменяет направление – с северного на юго-восточный. И будет дуть скоростью от 2 до 5 м/с.

В этот день Православная церковь почитает память мученика Евсигния, появившегося на свет в Антиохии в середине III века. В народе дата получила название Евстигней-житник. Считалось, какая погода на Житника, таким и декабрь будет. Услышать вдалеке эхо на закате – к жаркой погоде. Если эхо не слышно, то будет дождь. Чайки купаются в воде – к ненастью. Если на улице прохладно, а на болоте лягушки квакают, то скоро потеплеет. Земляные черви из-под земли выползли – к дождю.

По прогнозам синоптиков 19 августа сохранится жаркая погода. Температура ночью 18-20 градусов тепла. Днем + 33 градуса.

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