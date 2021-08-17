В Кировском установили памятный знак погибшим мирным жителям и защитникам ДНР

В Кировском установили памятный знак погибшим горожанам. Фото: ОДДР

Сегодня, 17 августа, в городе Кировское на Аллее Славы был установлен памятный знак погибшим мирным жителям и защитникам ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика» (ОД «ДР»).

- Август месяц является одним из самых трагических временных отрезков в истории нашего шахтерского города – Кировского. Боевики пытались стереть с лица земли Донбасс. Но эти бандиты встретили жесткий отпор, – сказал руководитель Центрального исполкома ОД «ДР» Алексей Муратов.

Протоиерей храма Святого Иоанна Кронштадтского провел молебен. А затем был открыт памятный знак. Идея его создания возникла еще в 2016 году. Проект был представлен в рамках «Конвейера идей» на первом молодежном общественно-политическом форуме ДНР «СССР». На памятнике выгравировано произведение кировской поэтессы Татьяны Филатовой. Роза символизирует Республику.

Напомним, что обстрелы Кировского, начались 17 августа 2014-го и продолжались до 18 февраля 2015 года. За время конфликта вгороде погибли 28 мирных жителей, в том числе трое детей. Было повреждено 55 зданий.

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