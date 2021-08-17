Денис Пушилин выразил надежду, что дончане - кадеты Следственного комитета России - вернутся в ДНР

Денис Пушилин верит в успешное будущее кадетов. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 17 августа, Глава ДНР Денис Пушилин встретился с воспитанниками кадетского корпуса имени Александра Невского Следственного комитета Российской Федерации, который находится в городе Химки Московской области. Это ребята из Донецка, Макеевки, Горловки, Шахтерска и других населенных пунктов ДНР, поступившие в учебное заведение в прошлом и в этом году.

Кадеты выразили благодарность за возможность учиться в таком учреждении, поделились впечатлениями об учебном процессе, выразили надежду на дальнейшее обучение в ведущих вузах правоохранительной системы Российской Федерации.

- То, что вам была предоставлена возможность учиться - это только 10%. Все остальные 90% зависят от вас лично. Со своей стороны хочу сказать, что нам важно, чтобы вы получили хорошее образование и вернулись в Республику. Это ценно для государства, - выразил надежду Денис Пушилин.

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