Донецкая муздрама откроет сезон спектаклем «Хоть день, да наш!»

Сезон откроется 3 сентября спектаклем режиссера Анны Цыбань «Хоть день, да наш!». Фото: muzdrama.ru

Донецкий музыкально-драматический театр в предстоящем 95-м сезоне планирует сосредоточиться на работе с текущим репертуаром и сотрудничеству с российскими режиссерами. Об этом сегодня журналистам сообщила генеральный директор - художественный руководитель театра Наталья Волкова.

Сезон откроется 3 сентября спектаклем режиссера Анны Цыбань «Хоть день, да наш!». Он будет приурочен ко Дню освобождения Донбасса. На сентябрь и октябрь артисты готовят две премьеры. В первые месяцы 2022 года планируется приезд российского режиссера Сергея Бобровского, он поставит в Донецке очередной спектакль.

Также ожидается знакомство и последующее сотрудничество коллектива театра с режиссером из России Максимом Астафьевым, который известен своими постановками сказок, а также спектаклей по произведениям классиков — Александра Пушкина, Ивана Бунина, Федора Достоевского и других. Завершить сезон планируется еще одной масштабной премьерной постановкой.

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