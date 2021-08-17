В Донецке координатор от ОБСЕ обсуждал выплату украинских пенсий жителям ДНР

Герберт Зальбер побывал в прифронтовых Петровском и Куйбышевском районах Донецка. Фото: Минсоцполитики ДНР

Сегодня, 17 августа, координатор подгруппы по экономическим вопросам ТКГ от ОБСЕ Герберт Зальбер посетил Донецк и встретился с представителями руководства ДНР. Хотя представители ОБСЕ обычно обходят десятой дорогой территорию ДНР и ЛНР.

- Состоялась встреча полномочного представителя в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, министра иностранных дел ДНР Натальи Никоноровой, представителя в экономической подгруппе, министра труда и социальной политики Республики Ларисы Толстыкиной с координатором группы по экономическим вопросам от ОБСЕ Гербертом Зальбером, – говорится в сообщении Минсоцполитики ДНР.

Обсуждались вопросы по водоснабжению в Донбассе, возобновлению выплат пенсий Украиной на территории Республики, обеспечению работы базовых станций компании «Водафон».

Также Герберт Зальбер побывал в прифронтовых Петровском и Куйбышевском районах Донецка. Там посетил школу №103, а в помещении водопроводного узла ознакомился процессом очистки питьевой воды для жителей.

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