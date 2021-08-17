Как в ДНР легализовать украинские документы на недвижимость

Прием документов для рассмотрения межведомственной комиссией осуществляется Единым регистрационным центром. Фото: Минюст ДНР

В пресс-службе Министерства юстиции ДНР сообщили о результатах работы межведомственной комиссии по легализации документов на недвижимое имущество. За неделю, со 2 по 10 августа, было принято 61 заявление.

Напомним, что межведомственная комиссия при Министерстве юстиции ДНР осуществляет легализацию документов, выданных с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2016 года нотариусами, органами государственной власти, органами местного самоуправления Украины. Легализация документов или отказ в легализации проводится в срок, не превышающий 60 календарных дней с момента подачи заявления.

Прием документов для рассмотрения межведомственной комиссией и выдача документов по результатам рассмотрения осуществляется Единым регистрационным центром. В центре также можно получить консультацию. Обращаться по адресу: г. Донецк, ул. Первомайская, 28-А, каб. № 5 с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:45.

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