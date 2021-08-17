Украинская армия нанесла гранатометные удары по окраине Донецка и югу ДНР

Украинские военные при обстрелах применили автоматические гранатометы. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 17 августа, днем подразделения вооруженных сил Украины обстреляли из гранатометов село Ленинское на юге ДНР и село Веселое на северо-западной окраине Донецка. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По Ленинскому огонь велся из района подконтрольного Киеву села Водяного в 13:50. Было выпущено 20 гранат из АГС.

А в 14:45 с подконтрольного ВСУ поселка Пески был открыт огонь по селу Веселое. Было выпущено 29 гранат из АГС, 10 гранат из подствольного гранатомета, также применялось стрелковое оружие.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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