Житель ДНР задушил сожительницу и с трехлетним ребенком пытался скрыться на Украине

Подозреваемый в убийстве мужчина с ребенком на руках шел через КПВВ «Еленовка» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На КПВВ «Еленовка» был задержан 58-летний житель Докучаевска, который с трехлетним ребенком на руках пытался незаконно пересечь границу. Мужчину подозревают в убийстве 27-летней сожительницы. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе МВД ДНР.

Сначала в Докучаевский горотдел полиции обратился местный житель с заявлением о пропаже своей дочери. А сожитель женщины сообщил сотрудникам полиции, что в последний раз видел свою гражданскую супругу на остановке общественного транспорта в Донецке, после этого она перестала выходить на связь.

Спустя некоторое время сожителя задержали на КПВВ «Еленовка». Он сознался в убийстве и сообщил, что забрал совместного ребенка и пытался скрыться на территории Украины. Выяснилось, что между гражданскими супругами возник конфликт. Во время него мужчина задушил сожительницу, вывез тело и закопал вблизи села Андреевка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 106 УК ДНР (убийство). Подозреваемому грозит срок до 15 лет. Мужчина арестован.

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