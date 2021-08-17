В Горловке спасатели МЧС завершили работы в многоэтажке, в которой обрушилась крыша

Из двух пострадавших квартир вынесли 6 тонн обломков бетона и кирпича. Фото: МЧС ДНР

16 августа в 13:25 в Центрально-Городском районе Горловки спасатели из Донецка и Горловки завершили аварийно-восстановительные работы в девятиэтажном доме по улице Матросова, где произошло частичное обрушение кровли. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Напомним, что происшествие случилось 11 августа в 13:47. Крыша дома не выдержала под массой стройматериалов, которые подняли для ремонта. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

- С начала проведения работ с кровли дома демонтировано и выгружено 12 т элементов кровли, выгружено 144 рулона рубероида, 50 шт. металлических отливов и коньков, 11 ведер битума, 10,65 т строительного мусора и другое. А также установлены 11 стоек опалубки из 33 крепежей и 7 деревянных распорок, 136 кв. м тентового полотна, - отчитались в МЧС.

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