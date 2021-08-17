На заправках ДНР снова подорожал газ

Актуальные цены на заправках «РТК». Фото: vk.com/gp_rtk

Сегодня, 17 августа, на заправках госпредприятия «Республиканская топливная компания» снова подорожал газ. Традиционно – на 1 рубль. И достиг отметки 35 рублей за литр.

Водители, чьи машины ездят на газе, в шоке. Практически нет никакой выгоды по сравнению с бензином. Ведь его расходуется меньше на 100 километров, чем газа.

В соседней Ростовской области тоже растет стоимость газа. Сейчас она на различных заправках колеблется от 29 до 35 рублей за литр.

Поставщики объясняют рост тем, что после взрыва и пожара 5 августа на заводе по подготовке газового конденсата под Новым Уренгоем «Газпром» временно сократил отгрузки сжиженных углеводородных газов железнодорожным транспортом.

Впрочем, и до пожара росла стоимость газомоторного топлива не только в России, но и в Европе. А на Украине она достигла 18 гривен (49 рублей) за литр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аграрии ЛНР убрали 84 процента ранних зерновых и зернобобовых культур

Урожайность составляет 23,5 центнера с гектара (подробнее)