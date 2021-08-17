В понедельник через гуманитарный коридор под Донецком пропустили более 700 жителей

Через КПВВ «Еленовка» людей пропускают в понедельник и пятницу Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Власти ДНР в понедельник, 16 августа, возобновили пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. КПВВ в обе стороны пересекли 727 человек и 101 автомобиль. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- На территорию Республики запущено 49 автомобилей и 407 человек. На территорию Украины выехали 52 автомобиля и 320 человек. За оказанием помощи обратилось 3 человек. А с начала года за оказанием помощи обратились 3369 человек, из них 57 за медицинской помощью, - говорится в сообщении.

Напомним, что пункт пересечения «Еленовка» работает два раза в неделю. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение Межведомственного оперативного штаба.

Тем временем, тысячи жителей ДНР вынуждены ежедневно ездить на Украину через территорию России.

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