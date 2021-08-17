Защитники ЛНР открыли ответный огонь после обстрела украинскими военными Золотого

Украинские военные выпустили противотанковую ракету по Золотому. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Военнослужащие Народной милиции ЛНР из-за обстрелов со стороны ВСУ открыли ответный огонь по позициям киевских силовиков из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщила пресс-служба управления НМ Республики.

ВСУ четыре раза за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. Обстрелам подвергся район Золотого-5. Огонь велся из 120-мм минометов, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 и стрелкового оружия.

- В связи с отсутствием адекватной реакции украинской стороны на задействованный нами координационный механизм, предусмотренный пунктом «е» мер по усилению режима прекращения огня, руководствуясь приказом главнокомандующего Народной милиции ЛНР, в целях подавления огневой активности противника, угрожающей жизни мирных жителей и военнослужащих, подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь, – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что потери украинских боевиков уточняются.

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