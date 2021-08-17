Украинская армия нанесла мощный удар из тяжелых минометов по пригороду Донецка

Село Спартак обстреляли из минометов калибром 120 миллиметров. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 17 августа, в 2 часа ночи по селу Спартак на северо-западной окраине Донецка украинские военные выпустили 18 мин калибром 120 миллиметров. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В представительстве отметили, что огонь велся со стороны подконтрольных Киеву Песок. Там располагаются позиции 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Оттуда же утром 16 августа был обстрелян из противотанковых гранатометов район донецкого аэропорта.

В минувший день досталось поселку Гольмовское на окраине Горловки. По нему было выпущено 5 мин калибром 82 миллиметра.

А на юге ДНР под мощным обстрелом оказалось село Ленинское. По нему дважды открывали огонь из противотанковых и автоматических гранатометов. Было выпущено 19 гранат. Применялось и стрелковое оружие.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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