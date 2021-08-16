Полиция задержала дончанина, причинившего вред коту на глаза у ребенка

О судьбе пострадавшего кота в пресс-службе ведомства ничего не сообщалось Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники Куйбышевского районного отдела полиции Донецка задержали пьяного мужчину за жестокое обращение с животным. Ему теперь грозит уголовно наказание. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

— Нетрезвый мужчина в присутствии ребенка со всей силы несколько раз ударил кота об подоконник. Затем взял молоток и начал наносить животному увечья, — говорится в сообщении.

О том, что мужчина устроил дебош и причиняет увечья животному сообщили свидетели. На место происшествия незамедлительно выдвинулась следственно-оперативная группа.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части первой статьи 289 Уголовного кодекса ДНР – жестокое обращение с животными. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.

О судьбе пострадавшего кота в пресс-службе ведомства ничего не сообщалось.

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