Погода в Донецке на неделю: Кратковременные дожди и высокая температура воздуха

Жара и дождь ожидаются в Донецке на этой неделе Фото: Алина Ефименко

На этой неделе погода в Донецке будет нестабильной. Общий температурный фон все также остается выше 30 градусов днем. Однако в отдельные дни возможны кратковременные дожди и грозы. По данным синоптиков, осадки ожидаются в среду, четверг и воскресенье.

— По данным Гидрометцентра МЧС ДНР на текущей неделе в Республике ожидается теплая погода с температурным фоном 18-23° ночью и 28-33° днем; в отдельные дни – кратковременные дожди и грозы, — говорится в сообщении спасательного ведомства ДНР.

Напомним, что на прошлой неделе в отдельные дни также наблюдались дожди с грозами. При этом температурный фон в общем был на несколько градусов выше. Температура воздуха колебалась в районе +28…34 градуса в дневное время.

Такая нестабильная погода характерна для нашего региона. Когда сильная жара неожиданно сменяется осенней слякотью. Но не стоит уже доставать дождевики и теплые вещи. В августе синоптики обещают еще несколько пиков жары.

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