В ДНР идет подготовка водопроводных сетей к осенне-зимнему периоду

Специалисты заменили больше 10 км труб Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Донецкводоканал» ведет подготовку водопроводных сетей к осенне-зимнему периоду. Для этого было заменено больше 10 км труб, но это не предел. В планах у предприятия установить свыше 14 км. Об этом сообщил начальник производственного управления Ярослав Капустин.

— Во всех девяти районах города Донецка мы планируем заменить свыше 14 км водопроводной сети. Заменено уже более 10 км, что составляет больше 70%. Работа по подготовке канализационных сетей выполнена на 100%. Мероприятия проходят в штатном режиме, — говорится в сообщении.

С 28 августа «Донецкводоканал» начнет останавливать для подготовки водопроводные узлы. Остановки назначены на один день. Жителям города обещают, что об этом будут предупреждать заранее.

По словам Капустина, подготовка к зимовке водопроводных сетей проводится также вблизи линии соприкосновения. Для снижения потерь питьевой воды в прифронтовой Еленовке коммунальщики заменили 800 погонных метров водопровода. Это позволит улучшить водоснабжение в 30 дворах, детском саде и школе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аграрии ЛНР убрали 84 процента ранних зерновых и зернобобовых культур

Урожайность составляет 23,5 центнера с гектара (подробнее)