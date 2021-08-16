На месте захоронения советского аса Лидии Литвяк под Шахтерском установили памятник

Лидия Литвяк внесена в Книгу рекордов Гиннеса как женщина-летчик, одержавшая наибольшее число побед в воздушных боях за всю историю авиации. Фото: Донецкий республиканский краеведческий музей

В селе Дмитровка, что находится возле города Шахтерска, на месте захоронения самой результативной летчицы Второй мировой войны Лидии Литвяк установили памятник. Его торжественное открытие состоится 18 августа.

— 18 августа 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Лидии Владимировны Литвяк. Бюст легендарной летчицы, а также его маленькую копию, передал в дар Республике руководитель проекта «Аллея Российской Славы», советник Российского военно-исторического общества Михаил Леонидович Сердюков, — рассказала генеральный директор Донецкого республиканского краеведческого музея Марина Максимчук.

Лидия Литвяк – советский летчик-истребитель, командир авиационного звена, старший лейтенант, Герой Советского Союза. Она занесена в Книгу рекордов Гиннеса как женщина-летчик, одержавшая наибольшее число побед в воздушных боях за всю историю боевой авиации.

Летчица прожила короткую жизнь. В возрасте неполный 22 лет она погибла в бою за освобождение Донбасса.

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