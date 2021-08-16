Аграрии ЛНР убрали 84 процента ранних зерновых и зернобобовых культур

В ЛНР продолжается уборочная кампания Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Уборочная кампания в Луганской Народной Республике продолжается. Аграрии убрали уже 84 процента ранних зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

— По состоянию на 16 августа 2021 года сельхозтоваропроизводителями Луганской Народной Республики ранние зерновые и зернобобовые культуры убраны с 84 процентов площадей, подлежащих уборке, урожайность – 23,5 центнера с гектара, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ведомстве уточняют, что на полях государственного унитарного предприятия «Республиканский аграрный холдинг» озимая пшеница убрана на 100% площадей, на «Агрофонде» завершена уборка гороха, ячменя и ржи.

Тем временем продолжается уборка кукурузы, суданской травы на зеленый корм, заготовка сена, соломы и начата уборка кукурузы на силос.

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