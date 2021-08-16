На стадионе «Донбасс Арена» прошел финал турнира «Кибер-Донбасс»

Финал турнира «Кибер-Донбасс» по компьютерной игре Counter-Strike прошел в зале стадиона Донбасс Арена. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Турнир «Кибер-Донбасс» по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) закончился. 15 августа в зале стадиона «Донбасс Арена» прошел финал и стали известны имена победителей, которые разделили между собой призовой фонд 150 тысяч рублей.

Турнир проводится с 29 июля. Он объединил свыше 900 игроков из ДНР, ЛНР, РФ, Украины, Израиля и Румынии. Всего было сформировано 130 команд. Но в финал вышли только самые стойкие.

В решающей игре соревнований сошлись донецкие команды Baza и Korablsmerti. Для победы одной из команд нужно было выиграть три раунда, одержав в каждом из них верх в 16 боях. Команда Korablsmerti хоть и встретила мощное сопротивление со стороны противника, но очень быстро завоевала инициативу. Итогом финала стал счет 3:0.

Бронзовым призером турнира стала команда Banka R. В ее состав вошли киберспоритсмены из ДНР и ЛНР.

— Мне удалось посмотреть почти весь финал, где сражались старая школа и молодежь. Молодежь весьма амбициозна, мы это все видели. Очень важно, что у нас есть такая площадка, чтобы киберспорт набирал у нас обороты. На этом турнире у нас уже гораздо больше как самих участников, так и зрителей. Растем, развиваемся и двигаемся дальше. Со стороны Республики в этом плане вы будете видеть только поддержку, — обратился Глава ДНР Денис Пушилин к участникам соревнований.

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