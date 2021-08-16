В Седово дали старт форуму молодежи Донбасса «Море – Лес»

В Седово дали старт форуму молодежи. Фото: пресс-служба общественной организации «Молодая Республика»

Вчера, 15 августа, в Седово на базе отдыха «Орбита» состоялось торжественное открытие первой тематической смены форума молодежи Донбасса «Море – Лес». Его участниками стали молодые люди и Донецкой и Луганской Народных Республик.

— Для нас старт чего-то нового и грандиозного – это всегда праздник! Убежден, что на протяжении всего форума участники получат колоссальный опыт в различных сферах, — отметил руководитель общественной организации «Молодая Республика», депутат Народного Совета ДНР Кирилл Макаров. — Мне бы хотелось, чтобы в следующем году мы могли называть наш форум форумом молодежи России!

Первая смена форума посвящена добровольческой деятельности. Следующие четыре дня его участников ждут уникальные образовательные программы по направлениям – территория развития, волонтерский менеджмент и медиа-комьюнити. После чего потом проведут еще одну смену «Формулы добра» и пять других тематических.

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