Погода в Донецке на 16 августа: Синоптики прогнозируют дождь

Вторую половину августа погода в Донецке будет переменчивой Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

16 августа ожидается дождливая погода в Донецке. Синоптики прогнозируют небольшие осадки с девяти часов утра и до шести часов вечера. Температура днем - до 26 градусов тепла, ночью – плюс 18-20 градусов. Небо над Донецком станет ясным лишь ближе к вечеру.

На этом дожди не закончатся. По предварительным прогнозам синоптиков, из оставшихся 16 дней августа, по меньшей мере, семь – будут дождливыми. Температура днем в последние дни лета не будет подниматься выше 29 градусов тепла, а в конце августа в ночное время суток и вовсе опустится до плюс 13-14 градусов.

Народный прогноз. 16 августа почитается память преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. В старину приметили, если на Антона вихрь - жди снежную зиму. Также считалось, что погода в октябре будет такой, как и в этот день.

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