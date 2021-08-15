Украина использует машины с символикой СЦКК для скрытой доставки военнослужащих и оружия на передовую

Украинские силовики в очередной использовали автомобиль с символикой представительства Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня для скрытой переброски военнослужащих и оружия на позиции.

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщал, что разведкой было зафиксировано, что 13 августа на позиции 79-й бригады ВСУ в район села Войтово Станично-Луганского района была доставлена снайперская пара. Также выявлен подвоз противотанковых управляемых ракет для противотанковой управляемой ракеты «Корсар».

- Учитывая данные факты, не исключаем проведение провокационных обстрелов со стороны ВСУ, а также активизации снайперского огня украинских боевиков, - заявил Иван Филипоненко.

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Об этом сообщили в Народной милиции Республики (подробнее)