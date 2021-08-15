Молодежь ЛНР отправилась на форум «Море-Лес» в ДНР

Молодежь ЛНР отправилась в ДНР. Фото: ЛИЦ

На молодежный форум «Море-Лес» в Донецкую Народную Республику отправились представители Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в общественном движении «Мир Луганщине».

- Молодежь из разных городов и районов ЛНР отправилась в поселок Седово. Там молодые люди примут участие в первой тематической смене форума молодежи Донбасса «Море-Лес» под названием «Формула добра», - говорится в сообщении.

В Седово представители ЛНР пробудут до 18 августа. Для них будут организованы 17 образовательных площадок с участием 20 спикеров из РФ и ДНР.

- Молодым людям расскажут о перспективах развития добровольчества, работе волонтеров с детьми и пожилыми людьми, создании личных проектов, а также проведут для них тренинги по командообразованию, - рассказали в ОД «Мир Луганщине».

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