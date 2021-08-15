Украинская армия обстреляла три населенных пункта ДНР

ВСУ не прекращают обстрелов. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины три раза нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Под огнем украинской армии оказались поселок шахты «Трудовская» и село Веселое на донецком направлении, а также село Белая Каменка на мариупольском направлении, - говорится в сообщении.

Отмечается, что при обстрелах киевские силовики применяли 120-миллиметровый миномет и гранатометы разных типов.

- Выпущено в общей сложности 12 боеприпасов, - сказали в СЦКК. -Попытки представительства ДНР задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по факту нарушений были проигнорированы украинской стороной в СЦКК

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