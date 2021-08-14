Возле одной из школ в ЛНР прогремел взрыв

В результате взрыва были повреждены 28 окон. Фото: vk.com/city_alchevsk

В микрорайоне Горняцкий города Перевальск Луганской Народной Республики возле одной из местных школ произошел громкий взрыв. Ударной волной в здании учебного учреждения повыбивало практически все стекла. Об этом сообщили в Луганском информационном центре со ссылкой на источник в администрации Перевальского района.

- Сегодня ориентировочно в 13.30 произошел взрыв неизвестного предмета в районе 12-ой школы. Повреждено 28 окон. Жертв и пострадавших нет, - сказано в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия сразу же выехали специалисты правоохранительных органов и спасатели. Они выясняют причину и последствия произошедшего случая.

Напомним, позапрошлой ночью в Куйбышевском районе Донецка по улице Ванникова, 6 также прозвучал взрыв. Предположительно, житель взорвал у себя дома гранату. Обошлось без жертв.

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