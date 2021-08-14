15 августа в Донецке будет пасмурно, ожидается дождь

По тому, какой будет погода 15 августа, в народе определяли погоду на весь сентябрь Фото: Алина Ефименко

Завтра в столице Донецкой Народной Республики установится пасмурная погода. Весь день будет идти мелкий дождь, который должен прекратиться только ближе к вечеру.

Утром столбики термометров покажут +16…+18 градусов по Цельсию, днем воздух прогреется до +21…+25 градусов тепла.

Ветер северо-восточный, со скоростью воздушных масс до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745-746 миллиметров ртутного столба.

В этот день православная церковь отмечает перенесение мощей первомученика Стефана (Степана) из Иерусалима в Константинополь. Этого святого в народе считают покровителем лошадей. Наши предки заметили: какой будет погода на Степана - таким окажется и весь сентябрь. А по тому, какими выдавались дни с 15 по 19 августа, определяли будущую погоду на сентябрь-январь.

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