От коронавируса в ЛНР скончались 7 жителей

Опасный вирус стал причиной смерти уже более чем 700 жителей Республики Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки в Луганской Народной Республике медики зарегистрировали еще несколько смертельных случаев от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрированы 7 летальных случаев, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, за все время пандемии в Республике болезнь окончилась смертью для 702 пациентов, у которых была обнаружена эта инфекция. Всего по состоянию на 14 августа в ЛНР зарегистрированы и подтверждены 7716 случаев заражения жителей ковидом. Продолжают лечиться 943 пациента, полностью выздоровели и были сняты с учета 6071 человек.

Напомним, из-за роста случаев заражения СOVID-19 в Луганской Народной Республике ввели новые ограничения. К примеру, теперь работодатели должны информировать работников о необходимости ношения лицевых масок или же респираторов. Более того - не допускать сотрудников без масок в занимаемые помещения, а также служебный транспорт.

Масочный режим также ввели при посещении магазинов и рынков всех форм собственности, проезде в общественном транспорте, включая такси, и т.д.

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Об этом сообщает Минздрав (подробнее)