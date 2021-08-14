Эдуард Басурин: Украинскому перебежчику разрешат остаться жить в ДНР только при одном условии

О переходе украинского военного на сторону Республики стало известно 11 августа. Фото: штаб «ООС»

Военнослужащий украинской армии, перешедший на сторону Донецкой Народной Республики, может быть освобожден и остаться жить здесь, если будет признан невиновным в преступлениях против жителей Донбасса. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Наши спецслужбы устанавливают причастность Виталия к преступлениям против Народных Республик, это позволит принять дальнейшее решение по его судьбе. В случае отсутствия таковых преступлений его отпустят на свободу, и он сможет продолжить проживание в ДНР, - рассказал представитель оборонного ведомства.

Напомним, о переходе украинского военного на сторону Донецкой Народной Республики сообщили 11 августа. Причиной его бегства из рядов ВСУ послужил низкий уровень довольствия, невыносимые условия службы, неуставные взаимоотношения, а также отсутствие какой-либо помощи от украинского командования и силовых структур.

Позже стало известно, что перебежчик принес с собой большое количество секретной документации, которая раскрывает численность и структуру подразделений ВСУ, а также персональные данные украинских военных.

Читайте также

Эдуард Басурин: С начала года тысячи украинских военных сбежали из Донбасса

Причины самоволок - низкий уровень довольствия и плохое материальное обеспечение воинских частей (подробнее)