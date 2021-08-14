В Макеевке спасатели вызволили 3-летнего ребенка из горящей квартиры

В тушении пожара принимали участие 5 единиц техники и 13 работников МЧС Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В пятницу сотрудники МЧС ДНР потушили пожар, возникший в девятиэтажном жилом доме, расположенном в Центрально-городском районе города Макеевка. В результате возгорания чудом не пострадали два человека, которых пожарные вовремя вызволили из огня. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

- Сотрудники государственного пожарно-спасательного отряда Макеевки обнаружили в квартире молодого человека 2002 года рождения и ребенка 2018 года рождения, спустили их по выдвижной лестнице, которую установили в окно квартиры, - рассказали работники службы.

Уточняется, что происшествие случилось на улице Успенского, недалеко от остановки общественного транспорта «Шахта Батова». Никто из жильцов многоэтажного дома не пострадал. В тушении пожара принимали участие 5 единиц техники и 13 работников МЧС.

Всего же, по информации министерства, в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки произошли 3 пожара.

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