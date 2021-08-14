Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 августа 2021 18:26

В Макеевке спасатели вызволили 3-летнего ребенка из горящей квартиры

Пожар случился в многоэтажном доме, расположенном в районе остановки «Шахта Батова»
Ирина ДМИТРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В тушении пожара принимали участие 5 единиц техники и 13 работников МЧС

В тушении пожара принимали участие 5 единиц техники и 13 работников МЧС

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В пятницу сотрудники МЧС ДНР потушили пожар, возникший в девятиэтажном жилом доме, расположенном в Центрально-городском районе города Макеевка. В результате возгорания чудом не пострадали два человека, которых пожарные вовремя вызволили из огня. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

- Сотрудники государственного пожарно-спасательного отряда Макеевки обнаружили в квартире молодого человека 2002 года рождения и ребенка 2018 года рождения, спустили их по выдвижной лестнице, которую установили в окно квартиры, - рассказали работники службы.

Уточняется, что происшествие случилось на улице Успенского, недалеко от остановки общественного транспорта «Шахта Батова». Никто из жильцов многоэтажного дома не пострадал. В тушении пожара принимали участие 5 единиц техники и 13 работников МЧС.

Всего же, по информации министерства, в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки произошли 3 пожара.

Читайте также

В Донецке на шахте обвалилась порода

Горняк получил травму (подробнее)