За сутки коронавирус в ДНР выявили почти у полутысячи жителей

Медики продолжают фиксировать новые случаи заболевания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Статистику заболевания COVID-19 в Донецкой Народной Республике пополнили 454 новых случая. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- За 13 августа провели 921 исследование, в результате которого выявили 377 новых случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией, а у 77 пациентов диагноз «COVID-19» был поставлен после сдачи анализов, - рассказали в ведомстве.

Медики также уточнили, что за минувшие сутки к ним обратились 160 пациентов с пневмонией, из них 100 человек они сразу же госпитализировали в больницы. Пошли на поправку 602 ковидных больных, еще 10 скончались от болезни.

Если говорить в общем, то за все время пандемии в Республике количество подтвержденных фактов заражения коронавирусной инфекцией уже превысило 52 тысячи случаев - сейчас медики называют цифру в 52009 человек. Продолжают лечение 5106 больных, выздоровели и сняты с учета 43095 пациентов. Общее количество смертей от COVID-19 в ДНР составило 3808.

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