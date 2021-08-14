Отдыхающие в Седово остались без воды из-за аварии на трансформаторной подстанции

Неблагоприятная ситуация затронула и ближайший приморский пункт - Новоазовск Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жители и отдыхающие в курортном поселке Седово временно остались без воды из-за аварийного отключения трансформаторной подстанции. Неблагоприятная ситуация затронула и ближайший приморский пункт - Новоазовск. Об этом сообщили в спасательном ведомстве Донецкой Народной Республики.

- 13 августа в Новоазовске и поселке Седово произошло прекращение водоснабжения вследствие аварийного отключения трансформаторной подстанции № 34. Без воды остались 2876 абонентов, - рассказали подробности в МЧС.

Уточняется, что ремонтные бригады приступили к устранению неполадок этим утром.

Напомним, накануне в Республике прошли обильные грозовые дожди, сопровождающиеся шквальным ветром. Такая погода продержалась около суток. А сегодня, 14 августа, МЧС ДНР объявило штормовое предупреждение по всей акватории Азовского моря, где порывы ветра могут местами достигать 14 метров в секунду.

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