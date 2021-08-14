За прошедшие сутки ВСУ дважды открывали огонь по территории ДНР

Днем ранее украинские военные уже обстреливали поселок шахты имени Гагарина. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки подразделения ВСУ дважды нарушили режим перемирия на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой. По населенным пунктам ДНР они выпустили 18 боеприпасов. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под обстрелами украинской армии оказались поселок Лозовое на донецком и поселок шахты имени Гагарина на горловском направлениях. Противник применял гранатометы и стрелковое оружие, - проинформировали наблюдатели.

Уточняется, что жертв среди мирного населения и повреждений жилой инфраструктуры за это время зафиксировано не было.

Напомним, днем ранее ВСУ уже обстреливали поселок шахты имени Гагарина.

- В нарушение Минских договоренностей, а также соглашения о перемирии на горловском направлении противник применил ручной противотанковый гранатомет, - рассказали в СЦКК.

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