Более 5500 медалей: В Минспорта ДНР рассказали о достижениях местных спортсменов за рубежом

На сегодняшний день в Республике занимаются развитием 34 олимпийских и 58 неолимпийских видов спорта. Фото: Минспорта ДНР

За 7 лет выступлений на соревнованиях за рубежом спортсмены Донецкой Народной Республики смогли завоевать и привезти домой свыше 5 тысяч медалей различного достоинства. Об этом сообщил министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков.

- С 2014 по 2021 год вместе с федерациями по видам спорта провели работу по подготовке, выезду и участию около 14 тысяч лучших спортсменов Республики в более чем 1500 соревнованиях Российской Федерации и стран дальнего зарубежья, где наши спортсмены завоевали 5608 медалей - 2255 золотых, 1675 серебряных и 1678 в бронзе, - поделился успехами своих подопечных министр.

Александр Громаков также отметил, что на сегодняшний день в Республике занимаются развитием 34 олимпийских и 58 неолимпийских видов спорта. Налажено сотрудничество с более чем полусотней спортивных федераций. В общей сложности, спортом и физкультурой на постоянной основе занимаются свыше 150 тысяч жителей ДНР.

Напомним, сегодня в ДНР отмечают День работников физической культуры и спорта.

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