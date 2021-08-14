В ДНР новые кадровые изменения: Сменили руководство службы по надзору в сфере образования

Кадровые перестановки коснулись Ресобрнадзора Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Республиканской службе по контролю и надзору в сфере образования и науки ДНР крупные кадровые перемены - Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил там нового руководителя. А перед этим освободил от исполнения служебных обязанностей прежнее руководство службы в лице Любови Волковой, которая управляла Ресобрнадзором с 2019 года. Соответствующий указ был опубликован вчера на официальном сайте лидера государства.

- Освободить Волкову Любовь Николаевну от занимаемой должности руководителя Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки, - сказано в тексте обнародованного документа.

Следующим своим указом Глава Донецкой Народной Республики назначил исполняющим обязанности руководителя данной организации Ольгу Жиренкину.

О причинах таких кадровых перестановок в документе ничего не говорится.

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Об этом сообщает пресс-служба Правительства Республики (подробнее)