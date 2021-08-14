Работники реструктуризированных шахт в ДНР получат уголь к зиме

Всего в отопительный сезон в Республике планируют обеспечить льготным углем 15 084 жителей. Фото: ТК «Железные дороги Донбасса»

Этой зимой углеполучателей реструктуризированных шахт в ДНР обеспечат льготным топливом. Для данных целей действующие шахты выделили около 44 тысяч тонн «черного золота». Такие цифры привели в Министерстве угля и энергетики Республики.

- Выписка угля будет производиться до 2 декабря пенсионерам и работникам предприятий ГУП ДНР «Главное управление реструктуризации шахт», членам семей погибших шахтеров, вдовам (вдовцам), которые получают пенсию в связи с потерей кормильца, инвалидам труда и инвалидам по общему заболеванию, - рассказали подробности в ведомстве.

В министерстве уточнили, что на период отопительного сезона 2021-2022 годов планируют обеспечить льготным углем 15 084 жителей Республики. Для подтверждения такого права им необходимо будет предъявить пакет документов, среди которых - справку об отсутствии подвода газа к жилью или газового отопления, о наличии в доме печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе, об отсутствии выплаты компенсации на приобретение угля и др.

Весь перечень необходимых документов, а также список адресов для их подачи размещены на сайте Минуглеэнерго ДНР.

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