На предстоящий медицинский форум в Донецке приедут ученые из Донбасса, России, Узбекистана и Монголии

Международный медицинский форум «Наука побеждать…болезнь» проходит в Республике уже в пятый раз. Фото: Минздрав ДНР

Этой осенью в столице ДНР пройдет крупный международный медицинский форум «Наука побеждать…болезнь». Его проведение запланировано на 11-12 ноября. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Это мероприятие проводится в Донецке уже в пятый раз, успев стать важной коммуникационной площадкой для медицинской общественности со всего региона. К работе форума также традиционно привлекут специалистов из области здравоохранения России и стран ближнего зарубежья.

- Предварительное согласие получили от 65 ученых Российской Федерации, Узбекистана, Монголии и ЛНР. Всего пока зарегистрировались 216 участников, заявлены 168 докладов, - отчитались в ведомстве.

Уточняется, что участники встречи планируют обсудить проблемы анестезиологов, реаниматологов и работников интенсивной терапии, вопросы экспериментальной медицины, а также области неврологии, травматологии, педиатрии, психиатрии, акушерства, гинекологии и многие другие.

С подробным планом работы секций можно ознакомиться на официальном сайте Минздрава ДНР.

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