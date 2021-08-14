За неделю украинская армия обстреляла полтора десятка городов и сел в ДНР

Огнем украинских военных в западной части Донецка был поврежден дом. Фото: штаб «ООС»

За прошедшую неделю украинские войска нарушили режим соблюдения тишины на линии соприкосновения с ДНР 25 раз. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- Противник вел огонь по населенным пунктам Республики с применением минометов калибром 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП-2, гранатометов и стрелкового оружия, - заявил представитель оборонного ведомства.

Уточняется, что в зоне обстрелов оказались окраины 13 населенных пунктов в ДНР - Ленинского, Саханки, Коминтерново и Безыменного на мариупольском, Ясиноватой, Старомихайловки, Луганского, Веселого, шахты «Трудовская» на донецком, а также Озеряновки, Байрака, шахты 6/7 и имени Гагарина на горловском направлениях. Вследствие огневой атаки украинских военных в западной части Донецка пострадал дом.

Материалы по фактам обстрелов со стороны ВСУ были переданы представителям международных организаций, которые находятся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР - для последующего приобщения к уголовным делам в отношении украинских командиров.

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