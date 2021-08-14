Учителя из ДНР повышают свою квалификацию в России

Удостоверения о повышении квалификации в РФ получили 300 работников школ и учреждений среднего профессионального образования Республики. Фото: mondnr.ru

С начала этого года более 2 тысяч педагогов из Донецкой Народной Республики повысили уровень своей квалификации в России. Такие данные привел министр образования и науки Донецкой Народной Республики Михаил Кушаков.

- Около 2 тысяч учителей и преподавателей прошли курсы повышения квалификации в Российской Федерации, - сообщил он.

По окончании обучения педагогам выдали соответствующие документы - сертификаты от Центра дополнительного образования «Просвещение» (Сочи, РФ). Их вручение прошло в самом сердце Республики - городе Донецк. Документы, удостоверяющие повышение квалификации, получили из рук министра 300 работников школ и учреждений среднего профессионального образования в ДНР. Причем сотрудничество с сочинским центром для многих из них только началось.

Михаил Кушаков подчеркнул важность совершенствования навыков учителей и постепенной интеграции в российское образовательное пространство.

- В этом году 2 общеобразовательные организации и 4 учреждения среднего профессионального образования успешно прошли аккредитацию в России. Надеемся, в новом учебном году их количество возрастет в разы, - отметил он.

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