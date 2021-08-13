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Политика13 августа 2021 20:58

В Донбассе украинские боевики за неделю трижды глушили беспилотники ОБСЕ

Они не хотели попасть на страницы отчетов международной миссии, представители которой фиксируют нахождение тяжелых вооружений вблизи линии разграничения
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донбассе украинские боевики за неделю трижды глушили беспилотники ОБСЕ. Фото: СММ ОБСЕ

В Донбассе украинские боевики за неделю трижды глушили беспилотники ОБСЕ. Фото: СММ ОБСЕ

Украинские боевики за прошедшую неделю три раза задействовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

- За истекшую неделю зафиксировано три случая глушения беспилотников миссии с помощью средств РЭБ ВСУ, - рассказал он.

Начальник управления уточнил, что киевские силовики применяли станции РЭБ «Буковель-АД» в районах Золотого, поселка Подлесное и села Катериновка. В ВСУ созданы целые подразделения, которые только и занимаются, что препятствуют мисси фиксировать военные нарушения.

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