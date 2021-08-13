В Луганске полицейские задержали горожанина, совершившего больше десяти краж из автомобилей

В Луганске полицейские задержали горожанина, совершившего больше десяти краж имущества из автомобилей. Об этом сегодня сообщил центр общественных связей МВД ЛНР.

В главке рассказали, что сотрудники оперативно-поискового отдела МВД ЛНР и уголовного розыска брянковского ГОВД задержали луганчанина 1990 года рождения по факту кражи значительной суммы денег из автомобиля в Брянке.

- Следствием также была установлена причастность задержанного к совершению еще порядка десяти краж личного имущества из автомобилей граждан, которые он совершал в разных городах Луганской Народной Республики, - говорится в сообщении.

Автомобильный вор дал признательные показания, а полицейские изъяли вещдоки.

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