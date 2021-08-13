12 сентября в Ясиноватой пройдет концерт бывшего солиста группы «Лесоповал» Сергея Куприка. Фото: из архива певца

12 сентября в Ясиноватой пройдет концерт заслуженного артиста России и Украины, бывшего солиста группы «Лесоповал» Сергея Куприка. Об этом сегодня Донецкому агентству новостей сообщила исполнительный директор общественной организации «Русский центр» Елена Евсеева.

- В Ясиноватой 12 сентября ко Дню города выступит заслуженный артист Российской Федерации Сергей Куприк при поддержке Русского центра, - отметила Елена Евсеева.

Сергей Куприк - российский и украинский певец, музыкант. Заслуженный артист Украины (2004) и России (2018). Его называют «Золотым голосом «Лесоповала». Куприк в группе был почти 15 лет. Известен песнями «Белый лебедь», «Я куплю тебе дом», «Птичий рынок», «Заповедь» и многими другими, получившими впоследствии широкую популярность. С ноября 2008 года ведет сольную карьеру.

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