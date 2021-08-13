Военные армии ДНР на учениях отработали действия по переходу к контрнаступлению Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военные Донецкой Народной Республики на учениях отработали мероприятия по обороне, ведению огня и контрнаступлению. Об этом сегодня заявил заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин.

- На полигонах Республики прошли занятия с экипажами, расчетами и военнослужащими различных родов войск. Соревнования прошли среди экипажей машин БМП, артиллерийских расчетов, пулеметчиков и военнослужащих саперных подразделений, - рассказал Эдуард Басурин.

Во время занятий военнослужащие также отрабатывали нормативы по занятию огневых позиций и ведению огня по целям. Кроме того, на тактических учениях были отработаны вопросы занятия обороны с переходом в контрнаступление.

Эдуард Басурин отметил, что личный состав показал высокие навыки и умения при выполнении учебных задач.

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