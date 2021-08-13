Эдуард Басурин: С начала года тысячи украинских военных сбежали из Донбасса

Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

За первое полугодие почти 3300 военных самовольно покинули расположения частей в Донбассе. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- По нашим данным, только за первое полугодие этого года соединения и части, находящихся в зоне конфликта, 3 280 военнослужащих самовольно оставили части, из которых удалось задержать 2 187, и продолжают находиться в розыске - 1093 боевика, - сообщил Эдуард Басурин.

Он отметил, что низкий уровень довольствия и плохое материальное обеспечение воинских частей наиболее часто становятся причинами дезертирства.

Как сообщалось ранее, сотрудники Госпогранслужбы Украины на всех пунктах пропуска получили списки граждан, состоящих в резерве ВСУ, с указаниями ограничить их выезд за пределы страны.

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