Представитель ДНР в рабочей группе по вопросам безопасности Алексей Никоноров: Киев имитирует желание вернуться к неукоснительному режиму прекращения огня

Представитель ДНР в рабочей группе по вопросам безопасности Алексей Никоноров. Фото: МИД Республики

Представители Украины не оставляют попытки предстать в глазах мировой общественности озабоченными эскалацией на линии соприкосновения, которую сами же и устраивают. Уже второй раз Киев выступает с «мирной инициативой» созыва внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности в формате видеоконференции, мотивируя свое предложение якобы скорейшим принятием какого-то решения по возвращению к неукоснительному режиму прекращения огня. Об этом заявил представитель ДНР в рабочей группе по вопросам безопасности Алексей Никоноров.

- Это делается на фоне того, что уже более 9 месяцев Украина на любых заседаниях, как очередных, так и внеочередных, демонстрирует полное отсутствие заинтересованности в результатах работы, в частности, блокируя наши предметные письменные предложения по запуску согласованного в июле прошлого года и саботированного Киевом механизма двустороннего взаимодействия по реагированию на нарушения и их верификации, - сообщил он.

При этом обстрелы с украинской стороны продолжаются. Напомним, с момента предыдущей подобной инициативы созыва внеочередного заседания, с 28 июля, от огня ВСУ погибла мирная женщина и ранен мужчина на юге ДНР, погибли десять и ранены четверо защитников Республики, повреждено 22 жилых дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военные помогли вывезти из прифронтового Докучаевска семью с 12-ю детьми на первый совместный отдых

Волонтеры и военные батальона «Восток» помогли организовать отдых детскому дому семейного типа (подробности)