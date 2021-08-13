В Донбассе украинские военные в июне-июле совершили больше 40 преступлений. Фото: штаб ООС

Украинские правоохранители в июне-июле завели сорок три уголовных дела на военных ВСУ, совершивших преступления в зоне проведения операции объединенных сил. Об этом сегодня сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

- Шесть преступлений совершено в сфере незаконного оборота наркотических веществ, из них три - в 24-й отдельной механизированной бригаде и три - в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде; двадцать преступлений связаны с самовольным оставлением части ВСУ: семь - в 30-й омбр, восемь - в 57-й отдельной мотопехотной бригаде, два - в 24-й омбр и три - в 79-й одшбр; преступления против жизни и здоровья совершили девять военнослужащих ВСУ: пять из 15-го батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, три из 57-й омпбр и один из 24-й омбр; с преступлениями против безопасности движения и эксплуатации транспорта связаны восемь представителей ВСУ: по одному из 30-й и 24-й омбр и шесть из 57-й омпбр, - рассказал он.

Ранее в оборонном ведомстве Республики сообщали, что украинские правоохранители задержали в Артемовске четырнадцать украинских силовиков за нарушение общественного порядка.

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