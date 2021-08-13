1 сентября в ДНР за парты сядут около 14 500 первоклассников. Фото: Архив «КП»

1 сентября в Донецкой Народной Республике около 14,5 тысячи детей пойдут в первый класс. Об этом сегодня ДАН сообщил министр образования и науки Республики Михаил Кушаков.

- В этом учебном году в ДНР в первый класс пойдут около 14 500 детей, - отметил министр образования и науки.

Первый звонок во всех школах Республики традиционно пройдет 1 сентября. В этом году День знаний выпал на середину недели.

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